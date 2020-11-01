Стали известны подробности ДТП с вылетом легковушки на набережную в Орле

31 октября в Орле "ВАЗ-2108" едва не вылетел в реку. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Вечером в субботу, 31 октября, в центре Орла произошла авария. Отечественная легковушка пролетела через бордюр и едва не упала в реку. Инцидент произошел за Торговыми рядами в районе дома № 4 по Гостиной улице.

В девять вечера 22-летний парень без водительских прав сел за руль "ВАЗ-2108" и на скорости врезался в бордюрный камень, снес металлические ограждения. Машина скатилась по склону берега и едва не оказалась в Орлике.

На месте аварии работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

- В результате ДТП водитель госпитализирован в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.