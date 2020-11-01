Погода в Орле: новая рабочая неделя обойдется без сильных дождей

Погода в Орле на 2-6 ноября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первая рабочая неделя в ноябре обойдется без сильных осадков и даже порадует солнцем. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 2-6 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник, 2 ноября, столбики термометров поднимутся до +10 градусов днем и +6 ночью. Пришедшие на выходных дожди еще напомнят о себе небольшими кратковременными осадками. Погода будет пасмурной. Ветер восточный 3 м/с, атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вторник, 3 ноября, уже порадует отсутствием дождя, хотя и ожидается облачность. Температура днем +11 градусов, ночью +5. Ветер направление на юго-восточное и будет всего 1 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Праздничный выходной, 4 ноября, встретит орловцев солнечной погодой с небольшой переменной облачностью. Осадком не ожидается. Воздух прогреется днем до +9 градусов. Ночью температура +4. Со среды начнет расти атмосферное давление. В этот день барометры покажут 751 мм рт.ст. Ветер юго-западный 3 м/с.

В четверг, 5 ноября, по-прежнему без осадков. Облачно. Атмосферное давление достигнет отметки 754 мм рт.ст. Дневная температура в этот день будет +8 градусов, ночная +5. Ветер западный со скоростью 3 м/с.

Пятница также обойдется без дождя. Днем выглянет солнце. Температура в светлое время суток +6, в ночное +3. Ветер усилится до 5 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

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