В страшном ДТП под Глазуновкой Орловской области погибли три человека

Авария произошла возле деревни Кривые Верхи Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня ночью, 31 декабря, в страшном ДТП в Глазуновском районе оборвалась жизнь троих молодых людей. Трагедия произошла возле деревни Кривые Верхи на третьем километре автодороги «Глазуновка - деревня Степная».

Авария случилась в час ночи. По предварительным данным, 22-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина опрокинулась.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС, ОМВД России по Глазуновскому району, медики. Однако спасти жизнь пассажиров не удалось. Двое мужчин 20-ти лет и 21 года скончались прямо в машине.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, водитель был еще жив, но умер по пути в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства, которые привели к аварии.