Полгода без горячей воды: жители райцентра Орловской области добились правды через суд

Законные основания для отключения горячей воды отсутствовали Фото: Архив "КП"

В поселке Долгое в нескольких многоквартирных домах праздник: в кранах наконец-то появилась горячая вода. Здесь ее не видели с апреля 2020 года.

Дело в том, что еще весной ресурсоснабжающая организация прекратила поставку горячего водоснабжения в жилые дома по улицам Ленина, Калинина и Газопроводской. Возмущенные жильцы написали коллективное обращение в прокуратуру, где выяснили - законные основания для отключения горячей воды отсутствуют.

В итоге, в мае руководителя организации привлекли к административной ответственности по статье 9.22 КоАП РФ (Нарушение порядка полного или частичного ограничения режима потребления поставляемыми ресурсами), но ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась. Прокуратура обратилась в суд.

- Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании ООО «Теплосеть» возобновить подачу горячего водоснабжения в жилые многоквартирные дома. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время решение суда исполнено, права граждан восстановлены, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.