Погода в Орле: на выходных пасмурно и дождь

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Последний день октября и первый день ноября будут пасмурными и дождливыми. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 31 октября и 1 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 31 октября столбики термометров покажут +4 градуса в ночное время, днем воздух прогреется до +10 градусов. Небо будет затянуто тучами, временами небольшой дождь. Атмосферное давление 745 мм рт.ст., ветер северо-восточный 4 м/с.

В воскресенье, 1 ноября, вновь пасмурно, в течение дня будет идти дождь. Ночью температура воздуха +5 градусов, днем +8 градусов. Атмосферное давление на прежнем уровне, ветер северо-восточного направления 6 м/с.

По предварительным прогнозам, в первую рабочую неделю ноября солнце вернется в город. Мороза не ожидается.

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