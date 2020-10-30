В орловском парке Победы высадят молодые деревья

В парке Победы Орла высадят молоды деревья. Свое место обретут саженцы кленов, лип и рябин.

Об обновлении зеленого фонда рассказали в пресс-службе администрации города. Работу по высадке саженцев проведут бригады "Зеленстроя", всего планируется посадить около 1000 деревьев. Займет посадка примерно две недели.

- Напомним, зеленый фонд областного центра уже пополнился на 842 дерева в каждом из районов города. Всего планируется высадить около 3 тысяч саженцев, без учета новых деревьев в парке Победы. Работы будут продолжаться до наступления неблагоприятных погодных условий, - сообщает пресс-служба.