В Орле почтили память погибших в массовых политических репрессиях

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле вспомнили и почтили память тех, кто погиб во времена массовых политических репрессий. 30 октября в облцентре прошли траурные мероприятия.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно в России 30 октября. Традиционно, принято вспоминать тех, кто погиб во времена массовых репрессий 20-50 годов прошлого века. В Орле также прошел ряд мемориальных мероприятий.

- Состоялось возложение цветов к Памятному знаку в районе Медведевского леса, где покоятся останки 157 политзаключенных, содержавшихся в Орловской тюрьме и расстрелянных 11 сентября 1941 года, а также к памятникам генералу Александру Горбатову и авиаконструктору Николаю Поликарпову, пострадавшим от политических репрессий, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

В мероприятиях приняли участие первые лица области и города, правда прошли они не массово - из-за ограничений по коронавирусу.