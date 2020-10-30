Детский сад №93 в Орле обещают достроить к 10 декабря

Фото: пресс-служба администрации Орла

В конце года в Орле появится еще одно дошкольное учреждение. Речь идет о детском садике №93, который сейчас строится в Северном районе.

Как продвигается работа рассказали в горадминистрации. Здание и прилегающая территория готовы на 75%. Пол сотни рабочих укладывают плитку, обустраивают ливневку, ставят забор.

- Внутри здания осуществляется шпатлевка и покраска стен, устройство стяжек на полах, облицовка керамической плиткой. Осуществляется монтаж труб и радиаторов отопления, монтаж внутренней электропроводки, светильников и розеток, - сообщает пресс-служба мэрии.

Сумма, которую уже вложили в строительство, превысила 16,57 миллиона рублей. Чуть более чем на 3,5 миллиона закупят игровое оборудование.

Срок сдачи детсада - 10 декабря 2020 года. Он рассчитан на 155 детей.