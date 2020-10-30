Маленьких орловцев приглашают на мастер-класс по мыловарению

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Фото: другой источник.
В грядущее воскресенье юных орловцев Вятский Посад приглашает провести выходной интересно и с пользой. Ребят ждет мастер-класс по мыловарению.
В стенах православной артели гостей ждет просмотр мультфильма, а далее под руководством наставников мальчишки и девчонки научатся создавать своими руками мыло. В Вятском Посаде отмечают, что количество мест ограничено, так что заранее нужно записаться. Мастер-класс пройдет для двух групп, вход свободный!
Посещение возможно при соблюдении санитарных правил безопасности.
КОГДА? ГДЕ?
1 ноября 12.00 и 14.00
Орловский р-н, п. Вятский Посад, ул. Южная 1а. Православная артель.
Телефон для информации: 8 980 370 07 61.
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