Коронавирус в Орле: ужесточен контроль за ношением масок в транспорте

Нарушителям грозят штрафы Фото: Архив "КП"

В Орле ужесточен контроль за соблюдением правил санитарной безопасности в общественном транспорте. В частности, все пассажиры и водители должны носить маски.

Вопрос обсуждался накануне, 29 октября, на заседании регионального оперштаба. Было отмечено, что необходимо усилить контроль не только за соблюдением масочного режима, но и контролировать как дезинфицируется подвижной состав и соблюдается ли социальная дистанция. Помимо маршруток, автобусов, трамваев и троллейбусов проверяют и машины такси.

Нарушителям грозят штрафы: на каждого составляется протокол, материалы передаются в суд.

- Эффективной мерой, по мнению участников заседания штаба, является фотовидеофиксация нарушений, которые допускают перевозчики, с помощью специализированного транспорта. При выявлении систематических нарушений санитарно-эпидемиологических норм с такими перевозчиками будут расторгаться договора в одностороннем порядке, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.