В Орловской области больше 200 тысяч человек привились от гриппа

Вакцинация продолжается Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцину уже получило более 200 тысяч человек.

Всего в нынешнем эпидемическом сезоне в регионе планируется привить не меньше 60% населения, на данный момент прививки сделали 28,6% жителей. Ситуация по гриппу и ОРВИ остается стабильной, отмечают в региональном Роспотребнадзоре, не смотря на то, что ОРВИ за неделю заболело почти 7 тысяч человек.

- В сравнении с предыдущей 42 календарной неделей отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Орле среди совокупного населения на 5,4%, среди детей 0-2 лет на 14,3%, среди детей 3-6 лет на 25,7%, среди детей 7-14 лет на 17,6%, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.