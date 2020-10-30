Орловским семьям вручат памятные медали ко Дню матери Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области многодетные семьи получат памятные медали. Их вручение приурочено к празднику Дня матери.

Всего в Орловской области больше семи с половиной тысяч семей, в которых воспитывается больше троих детей. При этом больше четырех с половиной тысяч из них живут на селе, остальные в городе. В этот раз к празднику медали вручат 424 из них - это те ячейки общества, которые недавно получили статус многодетных. Соответствующий указ уже подписал губернатор.

- Отметим, что памятные медали многодетным семьям вручаются 2 раза в год: накануне Международного дня семьи (15 мая) и Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.