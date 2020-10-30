В Орле отключили отопление в домах на Комсомольской и Карачевском переулке

Сегодня, 30 октября, в нескольких многоэтажках Орла отключили отопление Фото: Архив "КП"

Сегодня, 30 октября, в нескольких многоэтажках Орла отключили отопление. Без горячих батарей остались жители Комсомольской и Карачевского переулка.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, без тепла остались жители домов №174 и №176 по улице Комсомольской, а также домов №16, 18 и №20 по Карачевскому переулку. Начали остывать батареи в 10.30 утра.

Как рассказали в прессс-службе, восстановление проводит бригада "ЖЭУ №23" в количестве шести человек и двух единиц техники. Ориентировочное время окончания работ 17.00 30 октября 2020 года.