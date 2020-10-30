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Жажда опрокинуть стакан довела двоих орловцев до уголовного дела

В поисках денег на бутылку жители глубинки решились на кражу
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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На преступление жителей Покровского района толкнула жажда выпить

На преступление жителей Покровского района толкнула жажда выпить

Фото: Архив "КП"

В Орловской области двое селян отправятся на скамью подсудимых из-за кражи. На преступление жителей Покровского района толкнула жажда выпить.

В местный отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала о пропаже металлических емкостей из сарая. На место прибыли полицейские. Как оказалось, на двери хозпостройки взломан замок. В скором времени сотрудникам райотдела удалось вычислить воров.

- В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к противоправному деянию могут быть причастны двое местных жителей: ранее судимые мужчины 64 и 40 лет. Оперативники установили, что после совершения кражи они продали односельчанину похищенное, а деньги потратили на покупку алкоголя, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по 2 части статьи 158 УК РФ "Кража". По закону, обоим может светить реальный срок лишения свободы. Сейчас они под подпиской о невыезде.

Криминал