В Орле полыхала квартира в двухэтажке

Пожар охватил квартиру на Моховской улице Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Железнодорожном районе Орла горела квартира в двухэтажке. Пожар охватил жилище накануне, в четверг 29 октября.

Спасателям сообщение о происшествии поступило утром, в начале одиннадцатого. По словам очевидцев, огонь разбушевался в жилом доме на Моховской улице. Пожарные прибыли на место.

- В результате пожара в одной из квартир в помещении зала выгорела мебель и личные вещи, квартира закопчена по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Всего же за прошедшие сутки спасатели региона выезжали на ликвидацию разных происшествий и их последствий 18 раз.