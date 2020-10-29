Коронавирус в Орловской области: сколько свободно коек рассказал глава депздрава

В больницах региона развернуто 1268 мест для коронавирусных больных Фото: Архив "КП"

Сегодня в Орле на заседании оперативного штаба обсуждалась ситуации с коронавирусом, складывающаяся в регионе. О том, сколько развернуто в больницах коек для заразившихся COVID-19 и какое количество мест свободно рассказал Иван Залогин, глава орловского депздрава.

Всего в медицинских учреждениях области создано 1268 коек для перебаливащих коронавирусной инфекцией. Свободно из них 164.

- К концу недели ожидается выписка выздоровевших пациентов в Плещеевской ЦРБ. Коечный фонд этого медучреждения составляет 78 коек. Активно включилась в работу Покровская ЦРБ, где было развернуто 40 коек. В ближайшее время будет запущен корпус Кромской центральной районной больницы, где запланировано ввести 140 коек, - цитирует пресс-служба областного Правительства главу департамента здравоохранения Иван Залогина.

Также, по словам чиновника, в больнице им. Семашко созданы реанимационные места.