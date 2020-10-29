Фото: отделение ОНФ в Орловской области

Жителям Грузовой улицы Орла вернули остановку. Старый обветшалый павильон снесли еще зимой, несколько месяцев людям приходилось дожидаться транспорт под открытым небом.

Речь идет об остановке, расположенной рядом с трамвайными путями на пересечении улиц Грузовой и Ляшко. После того как в феврале 2020 года снесли старый остановочный павильон, а новый не установили, орловцы обратились к общественникам, а те в свою очередь направили чиновникам просьбу оборудовать для людей новую остановку. Работу выполнили.

- У нас есть еще предложения для администрации города Орла, а точнее, мы выступаем за необходимость приведения в порядок тротуаров рядом с вновь возведенной остановкой общественного транспорта. Поэтому мы обратились в администрацию Орла с предложением заасфальтировать тротуары рядом с остановкой, так как в ненастье к ней будет сложно подойти, – резюмировала член регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Гончарова.