В Орле все отремонтированные дороги успешно прошли приемку Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле закончился плановый ремонт дорог-2020. В этом году в списке нацпроекта «БКАД» оказалось 11 городских улиц, все успешно прошли приемку. Последней прошла проверку улица Автовокзальная.

Напомним, в этом году отремонтировали проезжие части и тротуары на Старо-Московской, 60-летия Октября,. Розы Люксембург, Тульской, Васильевской, 5 Августа, Ливенской, переулке Южном, Московском и Новосильском шоссе. Всего чуть более 15 километров асфальтного покрытия. Общая сумма работ - более 400 млн рублей.

- По каждой дороге проводились лабораторные испытания кернов. Только на Старо-Московской улице пробы показали неудовлетворительный результат. Подрядчик ООО «СК «Монолит» перекладывал асфальт за свой счет, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.