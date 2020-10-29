Залежи мусора на контейнерных площадках в Орле должны убрать до 1 ноября

Залежи мусора на контейнерных площадках в Орле и области должны убрать до 1 ноября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 29 октября, на еженедельном совещании губернатора Орловской области с главами муниципальных образований была поднята проблема с вывозом мусора. В этом месяце ситуация с ТКО усложнилась сразу в нескольких районах.

В частности, перебои с очисткой контейнерных площадок сложилась в Железнодорожном и Заводском районе Орла, сельских поселениях Орловского района, а также Знаменского, Хотынецкого, Урицкого, Троснянского, Кромского, Дмитровского, Сосковского и Шаблыкинского районов. Всех их обслуживает ООО «Экологистик».

В настоящее время организация обязалась до 1 ноября вынести мусор, привести территории населенных пунктов в надлежащее состояние и в дальнейшем соблюдать график.

- Предприятие дополнительно приобрело шесть мусоровозов. Со стороны регионального оператора обеспечен ежедневный мониторинг работы, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.