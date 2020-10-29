Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 29 октября 2020

География заболевания на 29 октября 2020

29 октября федеральный оперативный штаб подтвердил еще 122 случая заражения коронавирусной инфекцией в Орловской области. Всегоже за все время пандемии заболели уже 11721 человек. Продолжают лечение 2818 орловцев. Рассказываем, какова география распространения COVID-19 в регионе на сегодняшний день.

За минувшие сутки в Орле выявили 53 случая заражения, в Орловском районе – 20, в Ливенском районе и Малоархангельском районе – по 9, Верховский район -8, в Свердловском районе -7, в Мценском районе, Дмитровском районе, Глазуновском районе, Знаменский и Покровском районе –по 2, в Ливнах, Новодеревеньковском районе, Кромской, Должанский, Троснянский и Сосковский районы – по 1.

В целом за все время пандемии в Орле заразилось COVID-19 6014 жителя Орла, 1320 человек заболели в Орловском районе, 724 – в городе Мценске и Мценском районе, 610 – в Ливнах, 344 – в Урицком районе, 301 – в Болховском районе, 284 − в Ливенском районе, 246 – в Дмитровском районе, 173 – в Новодеревеньковском районе, 163 – в Хотынецком районе, 158 – в Свердловском районе, 141 – в Малоархангельском районе, 138 – в Кромском районе, 137 – в Покровском районе, 131 – в Залегощенском районе, 128 – в Колпнянском районе и 105 − в Верховском районе.

Еще 90 человек заболели в Новосильском районе, 88 в Должанском районе, 85 в Глазуновском районе, 81 – в Шаблыкинском районе, 78 − в Знаменском районе, 62 – в Троснянском районе, 56 – в Сосковском районе, 36 − в Краснозоренском районе и 28 – в Корсаковском районе.