В Орловской области спрогнозировали увеличение промышленного производства

О тенденциях экономики в 2021-2023 годах поговорили на облсовете. Фото: пресс-служба облсовета

Сегодня, 28 октября, в Орле прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2021 год. Депутаты облсовета обсудили перспективы его доходной части и прогнозы экономической ситуации в регионе.

По данным руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Юрия Савкина, среднегодовой темп роста валового регионального продукта в 2021–2023 годах будет на уровне 102,9 % и к концу этого периода объем ВРП составит 306,2 млрд рублей.

В ближайшие три года департамент прогнозирует рост объемов промышленного производства, прирост производства сельхозпродукции, темпов строительных работ и инвестиций.

При этом номинальная среднемесячная заработная плата в 2023 году составит 36 тысяч 250 рублей (на 18,9 % больше, чем в 2020-м). Реальная заработная плата в целом за три года должна увеличиться на 6,1%. Численность же безработных должна сократиться вдвое и составить не более 4,7 тысяч человек.

- Макроэкономическая ситуация меняется, соответственно, корректируется и прогноз развития региона. Прогноз является концептуальной основой для разработки действий для достижения целевых ориентиров, -заявил Юрий Савкин.