В Орле трудным подросткам рассказали об опасностях экстремизма

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В Орле полицейские встретились с подростками, состоящими на учете в ПДН. Темой беседы стало понятие экстремизма и опасности, связанные с ним.

Во встрече также приняли участие ребята из многодетных семей. Сотрудники полиции рассказали юным орловцам что такое экстремизм, какая ответственность перед законом за него предусмотрена. Посмотрели участники встречи специальное подготовленный фильм.

- Беседа состоялась в рамках проводимого в регионе мероприятия "С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!", целью которого является предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан нетерпимости к проявлениям ксенофобии и деструктивной идеологии, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.