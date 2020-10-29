В парках и скверах Орла высадили 842 саженца деревьев и кустарников Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжаются работы по озеленению территорий. Зеленый фонд парков, скверов и улиц города уже пополнился на 842 саженца различных деревьев и кустарников.

МУП «Зеленствой» и общественные организации высадили рябины, липы и красные клены в парках «Разградский», «Семинарский», «Орловская крепость», а также в скверах Поликарпова, Ливенском, Танкистов, Кузнецова (в районе домов №6 и №8), у завода «Научприбор» и в районе дома №62 по набережной Дубровинского.

Также новые зеленые насаждения появились на территориях вдоль проезда от улицы Революции до детской поликлиники №3, между Медведевским лесом и домом №31 по улице Рощинской, на улицах Левый берег реки Оки, правый берег реки Орлик, 1-ой Посадской, Полесской, Приборостроительной, Картукова, Октябрьской, Комсомольской (в районе школы №6), Поселковой и на пересечении улиц Орджоникидзе и Ляшко.

В Соляном переулке появились два бархата амурских.

- Работы будут продолжаться до наступления неблагоприятных погодных условий, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.