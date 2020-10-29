Трое орловцев остались без денег после телефонных разговоров с лже-сотрудниками банков

Трое орловцев остались без денег после телефонных разговоров с "банком" Фото: Архив "КП"

За сутки в Орловской области без последних сбережений остались сразу три человека: 25-летний мужчина и 73-летняя пенсионерка из облцентра, а также 25-летняя девушка из Мценска. Всем им позвонили «из службы безопасности банка» и рассказали о подозрительных операциях на их счетах.

Молодой человек после общения с лже-сотрудницей банка потерял более 66 тысяч рублей. Мошенница действовала так ловко, что парень даже не смог перезвонить в свой банк и уточнить информацию. Звонившая постоянно связывалась с ним с разных номеров, подключала к разговору бота и давала указания. Она убедила его открыть новый личный кабинет и сообщить ей все данные по счету.

Второй на удочку мошенников попалась жительница Железнодорожного района Орла. Ей также позвонила неизвестная женщина «из банка», сказавшая, что ее счет не безопасен, поэтому нужно снять с него все деньги и перевести частями на указанный ей «резервный» счет. Пенсионерка выполнила все по инструкции и осталась без 100 тысяч рублей.

Еще больше потеряла жительница Мценска. Она лишилась 150 тысяч рублей. Неизвестные сообщили ей о сомнительных операциях на ее счете и всячески отвлекали разговорами, чтобы не дать ей подумать и связаться с настоящим банком. В итоге на имя девушки был оформлен кредит, а деньги ушли к мошенникам.

- По данным фактам следственными подразделениями ОВД возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Розыском подозреваемых занимаются полицейские, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.