Какие дома в Орле остались без воды, света и тепла 29 октября Фото: Архив "КП"

В Орле сегодня, 29 октября, на нескольких улицах отключили горячую воду, тепло и электроэнергию. В зоне временных неудобств оказались жилые дома, а также школа-интернат и детский сад. Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 без горячего водоснабжения и отопления остались жители Северного района, а именно улиц Раздольной, дома № 64, 66, 68, 70, 72, 74, Бурова,30 и Маринченко 31.

Также еще в нескольких зданиях Северного района не будет горячей воды до 12.00. Это улица Бурова, 32, 36, 38, 40; Раздольная, 62; Космонавтов, 3 (детский сад №9), 5; Маринченко, 21, 23, 25 (школа №37).

Отключили горячу воду сегодня и в Советском районе по адресам улица Андрианова, 12, 12а; переулок Полярный 2, 4; улица. Жилинская 2; Горького, 103 - школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи), а также Горького, 105. По планам, горячую воду пустят после 13.00.

А с 14.00 и до 17.00 не будет электричества в Железнодорожном районе. Без света останутся дома по улице Шульгина № 145, 145а; переулку Южному, 20; улице Елецкой и Гвардейской.