В Орловской области перейдут на новые проездные билеты с 1 декабря

В Орловской области с 1 декабря начнут действовать проездные билеты нового образца. Платежное средство привяжут к бесконтактной карте «МИР». Старыми билетами расплатиться за поездку в общественном транспорте уже будет нельзя.

По данным АО «РИЦ», чтобы получить новый проездной нужно обратиться любое отделение «Сбербанка», где выдадут карту «МИР» (если не было раньше) и запишут на нее транспортное приложение «Транспортная карта города Орел». Для этого нужно захватить с собой в банк паспорт, СНИЛС, карту «МИР» (если есть) и документ на льготу. Это касается тех, кто старше 14 лет.

Для учащихся тоже заменят проездные. С 1 ноября в отделении «Сбербанка» родителям ребенка будут выдавать билеты нового образца. Для их получения нужен паспорт родителя, СНИЛС ребенка и справка из образовательного учреждения.

- С 15 ноября 2020 года станет доступным пополнение новых проездных билетов на декабрь. Пополнить проездной можно через банкомат, терминал, «Сбербанк онлайн» или мобильное приложение, - сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на «РИЦ».

Уточнить информацию можно на сайте «РИЦ» www.ric-orel.ru, по телефонам 8-800-450-10-27, 8-920-082-34-00 или у сотрудников «Сбербанка».