В Орловской области почти 200 ДТП произошло из-за некачественных дорог и освещения Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области за девять месяцев 2020 года произошло уже 577 дорожно-транспортных происшествий. Причем статистика ежедневно пополняется новыми случаями.

По данным региональной Госавтоинспеции, проанализировавшей каждое ДТП, в 190 случаев к аварии привели недостатки улично-дорожной сети: отсутствие горизонтальной разметки, неудовлетворительное состояние обочин и отсутствие освещения.

- В целях принятия дополнительных мер по профилактике ДТП в ночь с 29 по 30 октября 2020 года будут проводиться рейды с измерением освещенности пешеходных переходов в населенных пунктах области. По всем выявленным недостаткам будут приняты соответствующие меры реагирования, - сообщили «КП» в ведомстве.