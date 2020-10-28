Коронавирус в Орловской области: куда обращаться за консультацией Фото: Архив "КП"

Региональный оперативный штаб напомнил жителям Орловской области, как и где можно проконсультироваться по вопросам, связанным с коронавирусом. На базе Департамента здравоохранения продолжают работать несколько телефонов «горячей линии».

Если вам необходимы разъяснения и советы по профилактике COVID-19, если вы контактировали с заболевшим или вернулись с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, то можете обратиться по телефонам (4862) 44-23-05 или 43-53-25.

Также доступна «горячая линия» Управления Роспотребнадзора по региону: (4862) 42-91-82. Здесь также можно задать интересующие вопросы и проконсультироваться.

Звонки принимают с понедельника по пятницу с девяти утра до шести часов вечера.