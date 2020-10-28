Орловскую студентку оштрафовали на 300 тысяч рублей за взятку Фото: Архив "КП"

В Орле вынесли приговор студентке Орловского государственного института экономики и торговли. Девушка рассчитывала на хорошие оценки, дав взятку, а попала под уголовную статью.

Как установило следствие и суд, орловчанка принесла 28 тысяч рублей проректору за помощь на сессии. На руководителя также возбудили уголовное дело о получении взяток. Сейчас его рассматривают в Советском районном суде. Девушка же осуждена по статье 291 УК РФ (Дача взятки в значительном размере).

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Студентка вуза признана виновной в совершении преступления. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.