В Орле установят пешеходные ограждения по шести адресам Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вдоль городских дорог в Орле станет больше пешеходных ограждений. Металлические преграды поставят на шести улицах до декабря. Всего подрядчик установит 336 метров ограждений.

Монтажные работы будет выполнять фирма ООО «Производственно-монтажная компания Дорема». Контракт на 544 тысяч рублей с ней планируют заключить в ноябре.

Итак, пешеходные ограждения появятся на пересечении Карачевского шоссе и улицы Гоголя, на улице Дарвина в районе дома №3, на улице Новикова в районе дома №35, на пересечении улицы Московской и Трамвайного перепелка, на пересечении Комсомольской и переулка Воскресенского и на улице Черкасской в районе дома №81 (школа №38).

- Гарантия на сварные швы и установку будет действовать 3 года, на лакокрасочное покрытие — 1 год, - поясняет пресс-служба администрации Орла.