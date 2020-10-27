В Орле установят бюст командующего ВДВ Василия Маргелова

В Орле в сквере Десантников все же появится бюст командующего ВДВ Василия Маргелова. Сегодня, 27 октября, на заседании горсовета депутаты одобрили инициативу общественной организации «Союз десанта и специальных подразделений».

Автором монумента стал известный московский скульптор Салават Щербаков. Эскиз бюста командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова получил согласование в профильном управлении регионального правительства и в городской комиссии.

Общая высота монумента составит три с половиной метра.

- Все расходы по изготовлению и установке бюста понесет Союз десанта и специальных подразделений. Кроме того, общественная организация произведет работы по облагораживанию сквера Десантников в 909-м квартале, - сообщает пресс-служба администрации Орла.