В Советском районе Орла вместо Полесской площади появилась улица Профессора Мерцалова

В Советском районе Орла вместо Полесской площади появилась новая улица - улица Профессора Мерцалова. Решение об этом приняли депутаты горсовета на 3-м заседании.

Новая улица расположена на территории перед Среднерусским институтом управления — филиалом РАНХиГС. Долгое время она числилась как площадь, однако фактически являлась улицей в жилой застройке.

По словам заместителя главы администрации Орла Екатерины Данилевской, переименование не повлечет для жителей проблем со сменой юридических адресов и пропиской, так как на этой территории нет построек.

С инициативой о присвоении улицы имени Профессора Мерцалова выступил коллектив вуза.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Александрович Мерцалов (1946-2009) — Почетный гражданин Орловской области, ученый, общественный деятель. При его содействии в 1993 году в городе появился филиал РАНХиГС.