Орловец остался без 77 тысяч рублей из-за привязанного к банковской карте номера телефона

Мужчина сменил сим-карту, а злоумышленник воспользовался случаем Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла полицейским удалось выяснить, куда пропадали 77 тысяч рублей с карты местного жителя. Оказалось, мужчина перестал пользоваться номером телефона, к которому было привязано платежное средство и это позволило другому человеку добраться до его денег.

Дело в том, что через какое-то время сим-карту с этим номером телефона купил 23-летний орловец. Сначала он не подозревал, что до него этот номер кто-то использовал, но вскоре ему начали приходить смс-уведомления из банка о списании и поступлении средств. Тогда молодой мужчина понял, что его новая «симка» привязана к чужой карте. Пара манипуляций с онлайн-сервисом открыли ему доступ к счету совершенно не знакомому его человека.

- В течение нескольких дней орловец переводил на различные счета – себе, родственникам или знакомым различные суммы денег, а затем просив обналичить их. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). В настоящее время ведется следствие. Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Напоминаем, в случае если ваша банковская карта привязана к номеру телефона и вы уже им не пользуетесь, обязательно оповестите банк и сообщите актуальный номер.