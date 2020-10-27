Под Орлом водитель внедорожника учинил ДТП с рейсовым автобусом

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом внедорожник столкнулся с рейсовым автобусом. В аварии пострадала женщина - пассажир "ПАЗика".

Авария случилась накануне вечером, 26 октября. В седьмом часу 33-летний водитель за рулем иномарки "Фольксваген" ехал по Северному подъезду к Орлу. В это время здесь же двигался пассажирский автобус, со стороны областного центра в направлении города Мценска, под управлением 42-летнего водителя.

- Волитель автомобиля "Фольксваген" не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом "ПАЗ". В результате ДТП пассажир автобуса, 59-летняя женщина, получила травмы, от госпитализации отказалась, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.