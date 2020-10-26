В Орловской области пенсионер отправится в тюрьму за убийство односельчанина

По решению суда, 11 лет рецидивист проведет за решеткой, в колонии строгого режима Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд избрал наказание пенсионеру, убившему своего знакомого. 69-летний рецидивист на 11 лет отправится за решетку.

История, приведшая жителя Новодеревеньковского района на скамью подсудимых, произошла в декабре прошлого года. Тогда пожилого селянина задержали по подозрению в убийстве 63-летнего односельчанина. Как установило следствие, напал на своего товарища с ножом обвиняемый в пьяном угаре. Кроме того, он избил сожительницу своей жертвы. После случившегося, ранее судимый злоумышленник скрылся с места происшествия, но уйти от ответственности перед законом не удалось.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении ранее судимого 69-летнего жителя Новодеревеньковского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По решению суда, 11 лет рецидивист проведет за решеткой, в колонии строгого режима.