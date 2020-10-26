В аварии на 2-ой Посадской в Орле пострадала маленькая девочка. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В субботу, 24 октября, в Заводском районе Орла произошла большая авария. На 2-ой Посадской улице не смогли поделить дорогу две иномарки. В итоге пострадал ребенок.

ДТП случилось в 17:15 в районе дома №19. 42-летний водитель за рулем «Митсубиси» хотел развернуться, но не занял необходимое крайнее левое положение и не уступил дорогу «Тойота Королла», которая ехала со стороны Васильевской улице.

- В результате ДТП 8-летняя пассажирка «Митсубиси» получила травмы. Однако госпитализация не потребовалась, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.