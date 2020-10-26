Орловец избил и обворовал 17-летнего парня на 60 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орле на 18-летнего парня завели уголовное дело. Под статью его подвела жажды заполучить чужие вещи. Молодой человек напал на своего 17-летнего знакомого из-за телефона и часов общей стоимостью 60 тысяч рублей.

Инцидент произошел 24 октября 2020 года в Заводском районе города. Юный дебошир поджался парня во дворе многоквартирного дома, избил, забрал вещи и сбежал.

- Молодой человек подозревается в совершении преступления по статье 162 УК РФ (Разбой). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.