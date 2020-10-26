За выходные в Орловской области в огне погибли двое мужчин

Выходные в Орловской области не обошлись без трагических ЧП Фото: Архив "КП"

Минувшие выходные в Орловской области закончились трагически в Орловском и Знаменском районе. В ночных пожарах погибли двое мужчин.

Первое ЧП произошло в субботу 25 октября в начале десяти часов вечера. В деревне Дубовая Роща огонь охватил вагончик. Когда месту возгорания прибыли пожарные, то обнаружили полыхающий диван и внутреннюю отделку строения. В 21.38 было найдено тело 49-летнего мужчины.

Второе ЧП произошло уже 26 числа в районе трех часов ночи в селе Знаменское. Здесь пламя охватило жилой дом. Во время работы на месте происшествия пожарные обнаружили тело 61-летнего мужчину. Дом полностью выгорел изнутри.

- В обоих случаях причины произошедшего предстоит выяснить специалистам, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.