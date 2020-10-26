Орловские спасатели вызволили из канализационного люка собаку Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле сотрудники МЧС в очередной раз пришли на выручку четвероногим. В Советском районе города они организовали целую спасательную операцию по вызволению из канализационного люка провалившегося пса.

Происшествие случилось 9 октября на улице Лескова. О том, что в беде хвостатый спасателям сообщили жители одного из домов. Они попробовали достать собаку сами, но все попытки оказались безрезультатны. Животное было напугано и металось на дне люка.

Тогда по указанному адресу выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. Для того чтобы вернуть пса на поверхность специалистам МЧС пришлось использовать специальный спасательный инвентарь. Вскоре бедолага был в безопасности, а местные жители счастливы и благодарны отзывчивым ребятам.

- На наш «телефон доверия» обратилась жительница города. Она выразила благодарность сотрудникам поисково-спасательного отряда за помощь животному. Женщина отметила, что спасатели прибыли быстро, обходились очень вежливо и доброжелательно и незамедлительно оказали помощь и за проделанную ими работу выражает им глубокую благодарность, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.