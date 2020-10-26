Скончался Почетный гражданин Орла Александр Разживкин

Ушел из жизни Почетный гражданин Орла, герой труда Александр Разживкин

Ушел из жизни Почетный гражданин Орла, герой труда Александр Разживкин. Александр Павлович не дожил несколько месяцев до 90-летия.

Александр Разживкин родился в Орловском районе. Служил в военно-морском флоте, а после армии устроился работать на завод приборов. Труду здесь он отдал 40 лет жизни. Награжден Орденом Ленина, званием "Лучший работник министерства", "Герой Социалистического Труда".

- 26 марта 1987 года Александру Павловичу Разживкину решением Орловского городского Совета народных депутатов за выдающиеся трудовые успехи, большой личный вклад во внедрение передовых методов труда, приумножение славных традиций рабочего класса и активную общественную работу присвоено звание "Почетный гражданин города Орла", - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Выражаем соболезнования родным усопшего.