В Орловской области нетрезвый водитель на «ВАЗе» вылетел на поле. Фото: региональная Госавтоинспекция

В субботу, 24 октября, в Колпнянском районе нетрезвый водитель учинил ДТП. 37-летний мужчина подшофе сел за руль отечественной легковушки и вместе с товарищами двинулся в путь по автодороге «Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое».

В районе десяти часов утра на 52 километре трассы водитель не справился с управлением и его «ВАЗ 21102» вылетел в кювет на свежевспаханное поле. Пролетев почти десяток метров от дороги, машина перевернулась.

- В результате ДТП получили травмы пассажиры, мужчины 32-х, 33-х и 41 года. Водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.