В Орле у матери не получилось засудить сына Фото: Архив "КП"

В Орле суд отказал матери, подавшей иск к сыну о компенсации морального вреда и ущерба. В семейных разбирательствах правосудие на сторону женщины не стало.

Выяснение отношений в суде между близкими родственниками началось еще летом прошлого года. Тогда сын подал иск в суд о возбуждении уголовного дела частного обвинения в отношении матери. Однако позже мужчина отказался от обвинения, производство по делу прекратилось. Орловчанка же в этом время успела обратиться к адвокату, юридические услуги обошлись ей в 70 000 рублей. Именно эту сумму, плюс 10 000 рублей моральной компенсации мать и захотела взыскать с сына.

- Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда решение Северного районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу истца - без удовлетворения, - сообщает пресс-служба Северного районного суда Орла.