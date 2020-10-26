Орловчанка отоварила в магазине чужую карту и попала под статью Фото: Архив "КП"

Полицейские раскрыли дело об исчезновении денег с банковской карты 20-летнего орловца. Молодой человек потерял платежное средство в такси и лишился без малого девяти тысяч рублей.

Как выяснилось, к происшествию оказалась причастна женщина, уже привлекавшаяся к уголовной ответственности. Найдя карту в такси, но не рассказала об этом водителю и забрала себе. Воспользовавшись случаем, она решила пробежаться по магазинам. Здесь предприимчивая дама и попалась в объективы видеокамер.

- В отношении орловчанки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время женщине предъявлено обвинение, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.