Погода в Орле: последняя неделя октября порадует солнцем

Последняя неделя октября не обделит жителей Орла солнцем Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По прогнозам синоптиков, последняя неделя октября в Орле порадует жителей солнцем и умеренной температурой воздуха. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 26-31 октября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 26 октября в Орле пасмурно. В ночное время кратковременный дождь, температура +6 градусов, днем без осадков, прогреется до +12. Ветер восточный 2 м/с, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Во вторник 27 октября выглянет солнце. Дождя не ожидается, термометры покажут от +4 ночью до +12 днем. Ветер юго-восточный 5 м/с, давление 752 мм рт.ст.

Среда 28 октября вновь порадует солнцем и сухой погодой. Температура +4..+10, давление на прежнем уровне, ветер юго-восточный 4 м/c.

В четверг 29 октября также обойдется без дождя, небольшая облачность. В ночное время термометры покажут +2 градуса, днем воздух прогреется до +10. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с, атмсоферное давление 750 мм рт. ст.

Пятница 30 октября также обещает не обделить орловцев солнцем. Значение тмператур на уровне +4...+9 градусов, ветер юго-восточный 2 м/с. Давление понизится до 747 мм рт.ст

По предварительным прогнозам, суббота 31 октября будет пасмурной, но при этом без дождя. Температура +6...+10, ветер сменит направление на юго-западное, давление опустится до 741 мм рт.ст.

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