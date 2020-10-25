17-летний орловец нашел в торговом центре телефон и попал под статью

Юноше грозит реальный срок лишения свободы Фото: Архив "КП"

В Орле на 17-летнего горожанина завели уголовное дело по статье "Кража". Юноша нашел в торговом центре мобильник и решил присвоить его себе, за что ему теперь грозит оказаться на скамье подсудимых.

В полицию обратилась владелица телефона. Она рассказала, что оставила мобильник стоимостью 18 тысяч рублей в торговом центре. Женщина вспомнила об этом на парковке, вернулась, но гаджета уже не было. Оперативники взялись за розыск похитителя, им помогли установить его записи с камер видеонаблюдения. В поле зрения попал несовершеннолетний молодой человек.

- Полицейские установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 17-летний орловец. Молодой человек забрал чужой телефон и решил оставить его себе. Полицейские изъяли у него похищенное имущество, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По закону, юноше может грозить до пяти лет лишения свободы.