Под Орлом водитель насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие на дороге в Орловской области обернулось бедой Фото: Архив "КП"

Дорожно-транспортное происшествие на дороге в Орловской области обернулось бедой. Лихач насмерть сбил пешехода-подростка и скрылся с места аварии.

Все произошло накануне, 23 октября, в Ливенском районе. 13-летний мальчик шел по правой обочине дороги в деревне Троицкое. Автомобилист протаранил юного пешехода, шансов выжить у него не оказалось, от полученных травм ребенок скончался. Сбивший же его водитель просто уехал с места ДТП. Однако от правосудия ему не удастся уйти: возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия".

- Благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников полиции в кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 38-летний местный житель. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, назначаются необходимые экспертизы, производится сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказала "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.