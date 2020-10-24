Для музыкальных школ Орла закупили инструменты почти на 3 миллиона Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле почти на 3 миллиона рублей закупили инструменты для детских музыкальных школ. Учреждения пополнились барабанами, флейтами, ксилофонами, тарелками.

В этом году новые инструменты получили 4 учреждения дополнительного образования. В их числе музыкальная школа №1 им. Калинникова, школа искусств им. Кабалевского, хоровая школа, а также музыкальная школа №3 им. Прокофьева. Инструменты поставили в организации весной и летом 2020-го. Также в трех школах проведен ремонт.

- В рамках реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств бюджету Орловской области предоставлено 8,4 млн рублей. На выделенные федеральные средства организована работа по проведению капитального ремонта в 3 детских школах искусств Орловской области, в том числе Орловской детской школе изобразительных искусств и народных ремесел направлено из федерального и областного бюджетов порядка 5 млн рублей. Ремонтные работы в учреждении выполнены в полном объеме, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.