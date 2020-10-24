Под Орлом добыча песка стала поводом для уголовного разбирательства

В Орловской области уголовным делом обернулась незаконная добыча песка Фото: Архив "КП"

В Орловской области уголовным делом обернулась добыча песка. Карьер стал причиной для гибели плодородного слоя почвы на большой площади, ущерб составил миллионы рублей.

Незаконная разработка вскрылась во время прокуроской проверки. Обнаружилось, что в Малоархангельском районе песок добывали в границах земель сельскохозяйственного назначения.

- Работы велись с нарушением требований природоохранного законодательства, в результате произошло обрушение плодородного слоя почвы с посевами кукурузы на площади 0,45 га, был уничтожен плодородный слой почвы земельного участка сельскохозяйственного назначения, что привело к невозможности его дальнейшего иcпользования. Размер причиненного вреда составил более 3,6 млн рублей, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Материалы проверки были направлены в следком.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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