В Орловской области очередным грибникам понадобилась помощь. Фото: архив регионального ГУ МЧС России

На уходящей неделе в Орловской области участились случаи, когда отправившимся на тихую охоту грибникам нужна была помощь спасателей. С периодичностью в несколько дней сотрудникам МЧС приходилось четыре раза выезжать на поиски потерявшихся людей в Знаменский и Дмитровский районы.

Последний случай произошел в четверг 22 октября. Четверо орловцев пошли за грибами в лес возле деревни Кузьминка Дмитровского района и не смогли найти дорогу назад. Поплутав несколько некоторое время, они обратились за помощью.

- В 15.41 на телефон пожарно-спасательной службы обратился мужчина, который сообщил, что он и еще три человека заблудились в лесу. Было организовано взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой района и полицией. На поиски потерявшихся была направлена оперативная группа 18-й ПСЧ, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудники МЧС нашли и вывели грибников из леса в 17.20. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.