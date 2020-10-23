Погода в Орле: выходные будут дождливыми Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пришедшие в Орловскую область холода в конце недели ослабили хватку. Однако выходные выдадутся по-осеннему пасмурными, небо лишь временами будет становиться ясным. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 24 и 25 октября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу, 24 октября, +7 в ночное время и +12 днем. Ночью осадком не ожидается, в светлое время суток облачно и небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 3 м/с, атмосферное давление 741 мм рт.ст.

В воскресенье, 25 октября, столбики термометров останутся ночью на прежнем уровне, днем +11. Ночью прогнозируется сильный ливень. Днем обойдется без проливных дождей, осадки будут небольшими и кратковременными. Ветер западный 4 м/с, атмосферное давление подрастет до 744 мм рт.ст.

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